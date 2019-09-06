Вилкулу и Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска, – Луценко

Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва из фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников извещены о подозрении в совершении преступления, начат их розыск, сообщает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска», — написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.