Государство купит квартиры всем, кого освободили по обмену из российских тюрем

Всем освобожденным удерживавшимся в Российской Федерации 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме, другие из числа 35 также получат жилье в ближайшие недели, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами», — сказал он журналистам во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис президента инициировал приезд израильских специалистов. «Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе», — рассказал он.
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