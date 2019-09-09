США ожидают, что РФ отпустит и других украинских заключенных

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Свой комментарий Болтон оставил в ночь на понедельник на своей странице в Twitter.
«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины», — написал Болтон.
Комментарий Болтона последовал после того, как ранее н аэту тему высказался президент США Дональд Трамп. Американский президент в минувшую субботу назвал состоявшийся обмен «гигантским шагом к миру». Трамп также поздравил Москву и Киев с состоявшимся событием.
В минувшую субботу Москва и Киев обменялись заключенными по формуле 35 на 35. Обмен заключенными между странами ранее приветствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек ООН Антониу Гутерреш и другие политики.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016