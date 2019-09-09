США ожидают, что РФ отпустит и других украинских заключенных

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Свой комментарий Болтон оставил в ночь на понедельник на своей странице в Twitter.

«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины», — написал Болтон.

Комментарий Болтона последовал после того, как ранее н аэту тему высказался президент США Дональд Трамп. Американский президент в минувшую субботу назвал состоявшийся обмен «гигантским шагом к миру». Трамп также поздравил Москву и Киев с состоявшимся событием.

В минувшую субботу Москва и Киев обменялись заключенными по формуле 35 на 35. Обмен заключенными между странами ранее приветствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек ООН Антониу Гутерреш и другие политики.