Зеленский назначил нового главу Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Николаевской областной государственной администрации налоговика Александра Стадника.

«Назначить Стадника Александра Васильевича главой Николаевской областной государственной администрации», — говорится в указе № 707/2019 от 18 сентября.

По информации сайта Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, Стадник, 1977 года рождения, в 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел, специальность «правоведение», квалификация — юрист. Специальное звание: инспектор налогового и таможенного дела І ранга.

С 2011 года работает в органах налоговой службы. В частности, с октября 2015 года исполнял обязанности начальника Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Главного управления ГФС в Киеве.

Согласно декларации Стадника, он владеет земельным участком (1200 кв.м) в Броварском районе и квартирой 52,2 кв.м в Смолино Кировоградской области. Проживает в киевском доме (125 кв.м). Есть автомобиль — Porshe Cayenne 2012 года выпуска.