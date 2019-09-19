В «Слуге народа» рассказали, как там видят «формулу Штанмайера»

Представитель правительства в парламенте, народный депутат от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук отмечает, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только по украинскому законодательству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в кулуарах парламента.
«У нас не будет применена „формула Штайнмайера“ в том виде, в котором она сегодня подается в СМИ, потому что, если честно говоря, я не видела „формулу Штайнмайера“ как целостного документа, который кем-то подписан или хотя бы самим Штайнмайером (Франк Вальтер Штайнмайер Федеральный президент Германии и бывший министр иностранных дел — Ред.), который предложил это», — заявила Верещук.
По ее словам, сейчас существуют только определенные тезисы или предположения относительно того, каким образом можно провести в рамках выполнения Минских соглашений выборы на Донбассе.
«Это очень маленький сегмент, который нужно разрабатывать, но он точно не является первоочередным. Мы должны обсудить целый комплекс вопросов, который в том числе будет включать выборы на Донбассе, поэтому „формула Штайнмайера“ — это только один аспект, который сегодня соглашается всеми сторонами. Он очень важен... Мы настаиваем на том, что такие выборы должны быть проведены под юрисдикцией украинского законодательства. Там должна действовать ЦИК, украинские политические партии, доступ СМИ, иностранных наблюдателей. Этих модальностей Штайнмайер в своей формуле не описал, поэтому она вызывает такое количество домыслов, предположений. На самом деле „формула Штайнмайера“ — это нечто эфемерное. Мы ищем „формулу Зеленского“, украинскую формулу», — подчеркнула она.
Напомним, 18 сентября по итогам переговоров в Минске пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация так называемой «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.
В то же время украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути так называемой «формулы Штайнмайера» о местных выборах.
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