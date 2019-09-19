Уволенный Болтон резко раскритиковал внешнюю политику Трампа

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе частной беседы раскритиковал внешнюю политику своего бывшего начальника Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Он критиковал Трампа несколько раз, но не называл его по имени», — рассказал изданию один из присутствовавших на частном ланче.

По данным источников, в ходе этой встречи Болтон заявил, что любые переговоры с КНДР и Ираном «обречены на провал». По его словам, все, чего хотят северокорейцы и иранцы, — это обсудить ослабление санкций против них для поддержки их экономик.

Также Болтон считает, что отсутствие реакции США после проведенной иранцами ранее в этом году атаки на американский беспилотник «подготовило почву для иранской агрессии».

Кроме того, он заявил, что идея приглашения членов движения «Талибан» в Кэмп-Дэвид направила «чудовищный сигнал» и была неуважением к жертвам теракта 11 сентября.

Болтон имел в американской политике репутацию «ястреба», выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.