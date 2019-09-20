Парламент запретил украинские «коньяк» и «пармезан»

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний.
Соответствующее решение поддержали 277 депутатов, сообщает ЭП.
При подготовке законопроекта поступило 85 предложений, 82 из которых учтено.
Отмечается, что этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Он должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине.
«Целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕС», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Географическое указание — это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.
Примеры зарегистрированных географических указаний — пармезан, фета, коньяк, шампанское.
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