На следующие выборы «Слуга народа» возьмет только половину нынешней фракции

Минимум половина депутатов фракции «Слуга народа» попадут в команду, которая примет участие в следующих парламентских выборах, заявляет глава фракции Давид Арахамия.

«Половину точно (возьмем — Ред.)», — сказал Арахамия в интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, много ли депутатов из нынешнего состава фракции попадут в будущую команду, которая будет участвовать в выборах в Верховную Раду.

Он отметил, что «Слугу народа» много критиковали, но, учитывая ограниченное время на отбор кандидатов перед прошлыми выборами, то во фракции «не все так плохо».

«Конечно, есть люди, которые попадали в медийные прецеденты. Но есть и ребята, у которых сформировалось государственное мышление, которые за два с половиной года заметно выросли. Это видно во время дискуссий на заседаниях фракции. И мне это нравится», — рассказал Арахамия.

Он также сообщил, что многие депутаты фракции учатся. «У нас есть и большая образовательная программа, мы работаем с Киевским национальным университетом им. Шевченко... И я тоже, кстати, учусь в академии госуправления при президенте, которая относится к КНУ им. Шевченко», — отметил Арахамия.