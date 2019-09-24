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США расширят свой военный контингент в Польше

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США расширят свой военный контингент в Польше

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в рамках встречи в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на текст документа.

В нем говорится, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше». В нем уточняется, что в ближайшее время американский контингент, который сейчас насчитывает 4,5 тыс. военных, будет увеличен еще на 1 тыс.

Согласно декларации, штаб-квартира центра боевого обучения, который будут использовать военные США и Польши, разместится в городе Дравско-Поморске. Во Вроцлаве будет расположена авиационная база для погрузки и разгрузки самолетов американских ВВС, в Познани будет располагаться дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США. В Повидзе разместят штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил спецназа, который кроме прочего будет использовать еще один объект в Люблинце.

Кроме того, как указывается в документе, Вашингтон и Варшава ведут активный диалог по выбору наиболее подходящего места для боевой группы бронетанковой бригады.

На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.

Помимо этого, как сообщает The Washington Times, американский президент сказал Дуде, что США предоставят Польше право на программу безвизового въезда, чтобы облегчить поездки между странами. «Вы можете сообщить народу Польши и проживающим в США полякам, что президент Трамп сделал это и никто, как вы знаете, в течение длительного времени не мог», — заявил он.

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В июне Трамп и Дуда договорились, что США разместят на территории восточноевропейской страны эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, а также создадут там пункт высадки с воздуха для обеспечения переброски сил во время учений или в случае ЧС. В конце августа глава польского Минобороны Мариуш Блащак на совместной пресс-конференции с помощником президента США Джоном Болтоном сообщил, что Варшава и Вашингтон договорились о шести местах размещения новых подразделений американских войск в Польше.

Польша, Дональд Трамп, Анджей Дуда
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