Трамп заявил о союзнических отношениях с Польшей

Президент США Дональд Трамп на встрече с польским президентом Анджеем Дудой заявил о давних союзнических отношениях между двумя странами. «Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.

Трамп заявил, что общая цель Польши и США была в победе западной цивилизации. «Мы будем защищать эти ценности вместе», — сказал Трамп.

Американский президент также добавил, что Варшава вкладывает большие деньги в бюджет НАТО. По его словам. Польша является одной из восьми стран Североатлантического альянса, которая реально тратит деньги на свою оборону.

На вопрос о переброске дополнительных американских военнослужащих из Германии в Польшу, Трамп отметил, что Варшава готова заплатить за это. «Это серьезный сигнал для России. Но гораздо важным моментом я считаю тот факт, что Германия тратит большие деньги для покупки энергоресурсов из России вместо того, чтобы тратить их на оборону от России. Думаю, что сами немцы этим недовольны, но это их выбор», — добавил американский президент.

Анджей Дуда оказался первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом после вспышки коронавируса.

Трамп 15 июня заявил о том, что американский контингент в Германии будет сокращен до 25 тыс. Страну покинут 9,5 тыс. военных. Свое решение американский президент объяснил тем, что Германия нарушает свои обязательства по платежам НАТО и задолжала альянсу «миллиарды долларов». «Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат», — заявил Трамп.

При этом предполагается, что американские военные не вернутся домой, а будут переброшены в другие страны Европы.