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NASA подписало контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

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NASA подписало контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Этот контракт обеспечит производство Orion на следующие десять лет, демонстрируя приверженность NASA к установлению долгосрочного присутствия на Луне», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Lockheed Martin обязалась построить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период до 30 сентября 2030 года. По контракту строительство первых трех кораблей Orion для миссий «Artemis 3-5» оценивается в $2,7 млрд. Они должны быть поставлены в течение ближайших трех лет. Еще три корабля для миссий «Artemis 6-8», стоимость которых составит, $1,9 млрд, NASA планирует заказать в 2022 году.

В марте этого года президент США Дональд Трамп потребовал от NASA «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года. В середине мая он пообещал выделить дополнительные $1,6 млрд бюджету NASA для освоения Луны и Марса. Глава государства пояснил, что решил включить дополнительные средства в бюджет, чтобы Соединенные Штаты смогли «вернуться в космос по-крупному».

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Orion — это пилотируемый космический корабль, предназначенный для отправки космонавтов на Луну. Планируется, что первый полет корабля без экипажа состоится уже летом следующего года. Orion должен будет облететь Луну и вернуться на Землю. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год, а высадка астронавтов на Луну — в 2024 году.

НАСА, Луна
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