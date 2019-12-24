Министр рассказал, когда рынок земли могут открыть для иностранцев

Иностранцам могут позволить выйти на украинский рынок земли только через полгода — год после его запуска.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью для «РБК-Украина».

«Если мы запускаем земельный рынок осенью, в октябре 2020 года, то, думаю, полгода — год и можно будет дальше двигаться. Сами фермеры, когда поймут, как всё работает, и убедятся, что нет больших проблем, первыми пойдут и скажут: пустите нам иностранцев», — заявил Милованов.

Он отметил, что либерализированый рынок земли в Украине должен появиться как можно скорее, так как это будет содействовать экономическому росту страны. Однако в связи с общим недоверием общества к институту государства перед полной либерализацией рынка земли должен быть переходный период.

«По сути, общество говорит: давайте сделаем этап, без иностранцев, без большой концентрации угодий, с финансовой поддержкой маленьких и средних фермеров, посмотрим, как оно работает, и, если работает хорошо, то давайте двигаться вперед к более либерализированному рынку», — объяснил Милованов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.