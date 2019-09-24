На кухне француженки нашли картину времен Возрождения стоимостью до 6 млн евро

Картина ранней эпохи Возрождения флорентийского живописца Чимабуэ (Ченни ди Пепо) «Увенчание терновым венцом» случайно обнаружена на кухне одной француженки, сообщило издание The Guardian со ссылкой на экспертов-искусствоведов.
По их данным, картиной владела женщина, живущая в городе Компьень на севере Франции. Картина долгое время просто висела в ее доме между кухней и гостиной прямо над плитой для приготовления еды.
Владелица была уверена, что это старинная икона и принесла картину на оценку местным аукционистам.
Искусствовед Эрик Туркин сообщил, что результаты экспертиз показали подлинность картины, ее цена составляет от 4 до 6 млн евро.
Считается, что найденная картина является частью серии из восьми картин Чимабуэ, жившего в XIII — начале XIV веков, которая отражает Страсти Христовы и Распятие Христа.
Ожидается, что картина «Увенчание терновым венцом» будет представлена 27 октября в Аукционном доме в городе Санлис на севере Франции.
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