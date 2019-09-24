Министр экономики рассказал, сколько удастся заработать от продажи земли

После запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения деньги от продажи земли государством пойдут в местные общины.
Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Громадскому.
По словам Милованова, прогноз правительства по получению более 1 млрд долларов дохода от продажи земли в 2020 году реалистичен.
Министр напомнил, что в Украине примерно 42 млн га земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 млрд долларов.
«Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 млрд долларов. Если половина этой земли государственная, а половина частная — это миллиард», — пояснил Милованов.
Он добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет стоить дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.
«Но эти деньги пойдут в общины и людям. Эти деньги не идут правительству и в бюджет», — заверил министр.
Напоминим, что Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
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