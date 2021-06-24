Право преимущественного выкупа земли получат те, кто ее сейчас обрабатывает

Принятое Кабинетом Министров постановление вносит изменения в порядки ведения Госреестра прав на недвижимость, госрегистрацию прав и обременений на недвижимость, в том числе предоставляет право преимущественного выкупа земли обрабатывающим ее аграриям, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«После открытия рынка земли аграрии, которые много лет работают на земельном участке, получат преимущественное право его выкупа. В то же время все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона. Это решение позволит обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре», — уточнила замминистра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, цитируемая в сообщении.
По данным Кабмина, постановление также вносит изменения в порядок контроля Министерством юстиции деятельности госрегистраторов прав и обременений на недвижимое имущество, и порядок госрегистрации юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Документ разработан для создания нормативных основ реализации земельной реформы, в частности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и усиление государственного контроля в этой сфере.
«Вместе с тем совершенствуются механизмы специальной проверки деятельности государственного регистратора в реестрах, проведение камеральных проверок при осуществлении контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации, тестирования на знание законодательства в этой сфере и обнародования информации о результатах такого тестирования и т.д.», — подытожила Онищук.
Как сообщалось, 16 июня 2021 года Кабмин утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли по нескольким реестрам, в том числе порядок проверки наличного количества земли у ее покупателя для недопущения превышения установленных государством лимитов. Документ определяет последовательность действий нотариуса для проверки физлицами/юрлицами покупки земельных участков.
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