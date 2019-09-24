Калушскую ТЭЦ вернули в госсобственность

Комиссия в сфере рассмотрения жалоб по государственной регистрации при Министерстве юстиции отменила решение Кабинета министров о выводе Калушской теплоцентрали (ТЭЦ) из государственной в коммунальную собственность.
Об этом сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус в Facebook.
«Это хорошая новость для украинских граждан — предприятие возвращено в государственную собственность. Это хорошая новость для шахтеров госшахт Львовско-Волынского бассейна, будет сохранена технологическая цепочка добычи-сбыта-потребления угля. Это хорошая новость для организаторов попыток вывода Калушской ТЭЦ из госсобственности, потому что за попытку кражи дают меньше лет, чем за свершенное преступление», — написал он.
Напомним, что в конце мая 2019 года Кабмин принял решение вывести Калушскую ТЭЦ из государственной собственности.
Калушская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1967 году, является основным энергетическим источником промышленного комплекса и жилищно-коммунального сектора г. Калуш (Ивано-Франковская обл.), входит в состав Острова Бурштынской ТЭС, который работает с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая мощность — 590 Гкал/ч. Бывший министр энергетики Игорь Насалик с 2006 по 2014 год был мэром города Калуш.
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