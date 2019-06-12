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У Зеленского ищут способы снизить коммунальные тарифы для населения

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У Зеленского ищут способы снизить коммунальные тарифы для населения

Президент Владимир Зеленский ищет пути снижения тарифов на энергоносители для населения, но это должно происходить таким образом, чтобы не вызвать девальвацию гривны, дополнительную инфляцию или экономический кризис, написал представитель президента в правительстве Андрей Герус на странице в Facebook.

По его словам, работа в соответствующем направлении идет. По данному вопросу президент провел уже два совещания, а для выполнения поставленной задачи нужен работоспособный парламент и новые законы.

Сейчас окружение Зеленского разрабатывает комплексный план снижения жилищно-коммунальных тарифов для населения там, где это возможно, без негативных побочных эффектов, сообщил представитель президента в Кабинете министров.

Одно из необходимых условий этого плана — демонополизация энергетических рынков, подчеркнул Герус, выразив надежду, что Антимонопольный комитет Украины со временем начнет полноценно работать.

По его словам, необходимо также достичь роста добычи газа (для чего нужно привлечь в эту сферу иностранных инвесторов). При этом Герус добавил, что отказ от импорта газа, согласно расчетам команды Зеленского, позволит снизить его цену для населения на 20-30%.

В команде президента также есть понимание того, что некоторые категории населения несправедливо лишены субсидий, правила должны быть пересмотрены. Для изыскания средств в бюджете на их выплату некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций, заявил Герус.

Он также сообщил о появившейся в прессе неофициальной информации о повышении тарифов для населения на газ на 10-15%, на э/э — на 150%.

«Наше мнение было: подобное нельзя реализовывать без доверия и понимания общества. Перед этим нужно продемонстрировать украинцам твердые и справедливые действия регуляторов относительно энергетических монополий, а также показать, что за хищение тарифных средств наступает ответственность. Насколько я понимаю, наше мнение учтено», — подытожил Герус.

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Он также извинился за свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов».

«Сказывается недостаток политического опыта, в частности, в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев», — заявил он.

Ранее Герус заявил, что Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения — он говорил об этом в «шутках» и «полунамеках».

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о „Роттердам+“, что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», — отметил Герус в интервью BIHUS info.

тарифы, Андрей Герус
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