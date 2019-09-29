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Трамп искал доказательства причастности Украины к вмешательству в выборы в США

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Трамп искал доказательства причастности Украины к вмешательству в выборы в США

Президент США Дональд Трамп пытался найти информацию, свидетельствующую о том, что Украина была причастна к попыткам вмешательства в американские выборы. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

«Несмотря на выводы разведывательных служб и Минюста США относительно того, что Россия несет ответственность за вмешательство в выборы 2016 года, Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными в отношении него силами, он даже был зациклен на сомнительной конспирологической теории, согласно которой в Украине могла быть найдена пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон», — подчеркивает издание. Как оно отмечает, эти выводы основаны на информации, полученной журналистами из документов, а также от ряда источников в США и в Украине.

В публикации констатируется, что Трамп направил в Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани в том числе для получения этих данных. По оценке издания, Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины «теневую внешнюю политику», цели которой расходились с официальным курсом США. По сведениям газеты, Трамп, в частности, полагал, что некие «силы в Украине», связанные с американской Демократической партией, содействовали распространению во время президентской гонки в США компрометирующих материалов о Поле Манафорте. Последний в течение нескольких месяцев в 2016 году являлся главой избирательного штаба Трампа. Он покинул этот пост в свете появления данных о том, что его имя фигурировало в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

Согласно интерпретации издания, Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года рекомендовал ему сотрудничать с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром по ряду вопросов. «В их числе неподтвержденная конспирологическая теория, согласно которой Украина, а не Россия стояла за похищением электронной переписки Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а пропавшие электронные письма Клинтон могут находиться на сервере в Украине», — отмечает издание.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года. Ее обвиняли в том, что она, будучи главой Госдепартамента, использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик. Она позже передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку, а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. ФБР вело расследование этого дела, но не нашло в нем состава преступления. Трамп во время президентской гонки 2016 года призывал найти переписку Клинтон.

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В публикации утверждается, что незадолго перед президентскими выборами в Украине приближенные Петра Порошенко, являвшегося тогда лидером этой страны, рассчитывали, что его поддержит Трамп. Они полагали, что это повысит шансы Порошенко на победу. По сведениям издания, в окружении Порошенко демонстрировали готовность провести расследования, начала которых добивался Джулиани.

Дональд Трамп, вмешательство в выборы
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