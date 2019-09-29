В Германии недовольны словами Зеленского в разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом оскорбил правительство ФРГ, согласившись с американским коллегой в том, что канцлер Германии Ангела Меркель делает мало для Украины. Об этом сообщает журнал Spiegel.
Как отмечает издание, во время беседы с Трампом Зеленский ни единым словом не оценил дипломатические усилия Меркель.
Лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених отметил, что именно канцлер Германии и бывший министр иностранных дел (ныне президент ФРГ — Ред.) Франк-Вальтер Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта.
Как отмечается в статье, теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается «склеить осколки». Дипломат отметил, что Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии». Однако немецкое правительство, несмотря на недовольство Зеленским, возлагает вину на Вашингтон, добавляется в материале.
Как считает глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген, разговор Трампа и Зеленского показал, что американский лидер использует свою власть «в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы». Однако по мнению Мютцениха, Трамп остался верен девизу о том, что «лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров».
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