Украина планирует организовать пассажирские перевозки на админгранице с аннексированным Крымом

На админграницах с аннексированным Россией Крымом планируют запустить легальные пассажирские перевозки после обустройства пропускных пунктов Чонгар и Каланчак, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство, и заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как и была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ Чонгар и Каланчак. Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уж конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти также при нашем участии», — сказал Криклий в интервью «Радио Ссвобода».
Министр, отвечая на вопрос журналиста о том, планируются ли официальные пассажирские перевозки в Крым, сказал: «Обязательно». По его словам, конкурсы для перевозчиков будут проводить местные власти при участии министерства инфраструктуры.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в июле во время поездки в Херсонскую область поручил завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до 20 декабря текущего года.
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