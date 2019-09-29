Министр инфраструктуры уверяет, что о восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявляет, что восстановление прямого пассажирского сообщения с оккупированной территорией Автономной Республики Крым не планируется.
«Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украины. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в Фейсбуке, поймет», — пояснил Криклий на своей странице в Facebook в воскресенье.
Он рассказал, что по поручению президента Украины продолжается строительство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе с оккупированным полуостровом. «Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине», — написал министр инфраструктуры.
При этом Криклий добавил: «Крым — это Украина».
Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Украина планирует организовать пассажирские перевозки на админгранице с аннексированным Крымом.
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