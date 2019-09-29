Власти назвали убытки морских портов после потери Крыма

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что с 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией, из-за агрессии со стороны Москвы в Черном и Азовском морях украинские порты потеряли 6 млрд грн. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.

Запрос в ведомство о сумме, которую украинские порты потеряли в период с 2014 по 2019 год, «Радио Свобода» сделало на фоне интервью, которое радиостанции дал министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, несколько украинских портов, включая мариупольский и бердянский, были под угрозой закрытия из-за действий России.

Глава ведомства рассказал, что порт Мариуполя не закрылся только благодаря сталелитейным предприятиям, в частности компании «Метинвест», которые работают на территории города и его окрестностей. Если бы не их деятельность, как отметил Криклий, то порт не имел бы того объема и был крайне убыточным. «Собственно, с бердянским портом похожая ситуация», — заключил он.

В мае Financial Times сообщила, что в результате появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек.

Газета, ссылаясь на данные правительства Украины, отметила, что с тех пор как Россия начала контролировать территорию, прилегающую к Крымскому мосту, обработка грузов в Мариуполе и Бердянске сократилась на 70 и 50% соответственно, а убытки портов и региона в целом составили $400 млн.

Также FT указала, что после начала работы моста (открылся в мае 2018 года) время ожидания для судов, проходящих в мариупольский и бердянский порты Азовского моря, увеличилось в среднем с семи часов в июне до более чем пяти дней в ноябре 2018 года.