Кулеба убежден, что Путину придется обсуждать с Зеленским тему Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина и считает, что РФ «торгуется» о темах переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского, поэтому в этом плане продвинуться в вопросе возможной встречи пока не удаётся.
«Хорошая новость — они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом „Крымская платформа“ мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1» во вторник утром.
Он отметил, что украинская сторона готова к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят — не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», — сказал Кулеба.
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