Глобальное потепление может оставить Россию без нефти

Таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потепление представляет угрозу для добычи российской нефти. Это стало причинной решения России присоединиться к Парижскому соглашению о климате, считает аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

Ли, ссылаясь на отчет Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) за 2017 год, утверждает, что фундаменты в регионах вечной мерзлоты России уже не могут выдерживать такую же нагрузку как в 1980-е годы. Он уточняет, что несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20% в период с 1980 по 2010 год. При этом на полуострове Ямал прогнозируется снижение несущей способности грунта на 25-50% в период с 2015 по 2025 год, а на юге, где находится Уренгойское месторождение природного газа (второе в мире по величине) почва может потерять 50-75% несущей способности.

По словам Ли, влияние таяния вечной мерзлоты на российские арктические разработки нефти и газа можно снизить, но это еще больше увеличит стоимость проектов в этой сфере.

Аналитик также утверждает, что, возможно, уже ничего не сможет помочь избежать значительной потери условий для сохранения вечной мерзлоты. Он подкрепляет это данными AMAP, согласно которым при сокращении выброса парниковых газов, предусмотренном Парижским соглашением, приповерхностные слои вечной мерзлоты удастся лишь стабилизировать на 45% ниже текущего значения. При этом, отмечает он, бездействие в этой сфере приведет к более худшим последствиям.

В понедельник, 23 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату было заключено в 2015 году и должно вступить в силу в 2021 году. Оно предполагает снижение содержания углекислого газа в атмосфере и выделение развивающимся странам $100 млрд в год для решения экологических проблем. После 2025 года эту сумму планируется увеличить. Россия подписала соглашение в 2016 году, но не ратифицировала документ.