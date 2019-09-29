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Маск представил ракету, созданную для колонизации Луны и Марса

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Маск представил ракету, созданную для колонизации Луны и Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил публике прототип многоразового космического корабля Starship, который сможет перевозить людей и грузы на Луну или Марс, сообщается в Twitter компании SpaceX.

Корабль сможет перевозить до ста человек и груз, став основой для колонизации Луны и Марса. Компания также назвала свой корабль «самой мощной ракетой в истории».

У ракеты две ступени — ускоритель Super Heavy и часть, в которую входит сам Starship. Масса корабля 120 тонн, длина — 50 метров.

Маск объявил, что Starship впервые полетит через 1–2 месяца: корабль поднимется примерно на 20 километров и через некоторое время приземлится обратно. «Это звучит как безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту меньше чем за шесть месяцев», — добавил глава SpaceX.

Новый корабль — ракета из блестящей нержавеющей стали, прикрытой тонким слоем огнеупорной прозрачной керамики. По словам предпринимателя, он «влюблен» в сталь: «Все думают — „сталь же тяжелая“. Нет! Это самая легкая конструкция. Использование стали — лучшее производственное решение во всей этой штуке. Нержавеющая сталь марки 301 при сверхнизких температурах сохраняет ту же прочность, что и лучшие композитные материалы или алюминий».

Илон Маск, Starship
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