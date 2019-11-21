Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (штат Техас). Об этом в среду сообщил портал Spaceflight.

Инцидент произошел во время проверки функционирования корабля при максимальном заполнении баков для метана и кислорода криогенной жидкостью.

«Такой результат не стал неожиданностью, поскольку целью нынешнего испытания было максимальное повышение давления в системах корабля», — говорится в заявлении представителей SpaceX. Отмечается, что компания не будет ремонтировать Starship Mk1 и сразу приступит к созданию более продвинутой версии Mk3.

Прототип Mk1 был представлен 29 сентября в Техасе. Корабль длиной 50 метров и диаметром девять метров изготовили из легированной стали. Его грузоподъемность — 150 т. Во время презентации глава SpaceX Илон Маск заявил, что первый орбитальный полет корабля планируется выполнить в течение полугода. В августе состоялись успешные испытания прототипа Starhopper, в ходе которого были проверены инженерные решения, необходимые при строительстве Starship.

Starship — космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. Как ранее не раз подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на Марс он называл 2022 год.