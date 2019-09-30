Войти
Гончарук ожидает новую программу с МВФ в декабре
официально
Гончарук ожидает новую программу с МВФ в декабре
Луценко заявил о своем отказе начать расследование против сына Байдена
позиция
Луценко заявил о своем отказе начать расследование против сына Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Европарламент «прокатил» кандидатов от Венгрии и Румынии в новый состав Еврокомиссии

143
Европарламент «прокатил» кандидатов от Венгрии и Румынии в новый состав Еврокомиссии

Депутаты Европарламента отклонили кандидатов от Румынии и Венгрии — Роване Плумб и Ласло Трочани — на посты в новом составе Еврокомиссии (ЕК) из-за «конфликта интересов». Голосование законодателей состоялось в понедельник в ЕП в Брюсселе, где начались слушания кандидатов на посты еврокомиссаров, передает ТАСС.

«Члены Европарламента подтвердили своими голосами, что оба кандидата на посты еврокомиссаров не могут выполнять свои функции из-за конфликта интересов», — объявил депутат Манон Обри.

Назначенный председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 10 сентября обнародовала новый состав этого органа, который должен начать работу 1 ноября. Так, румынка претендовала на пост еврокомиссара по транспорту, а бывший венгерский министр юстиции должен был заниматься расширением и политикой соседства ЕС. Теперь, когда депутаты отклонили их кандидатуры, фон дер Ляйен должна вместе с главой ЕП Давидом Сассоли «найти выход», пояснили в ЕК.

«Назначенный председатель ЕК фон дер Ляйен теперь ждет письма от президента ЕП с решением об отклонении кандидатов и рекомендациями. И на этом основании она определит дальнейшие шаги», — рассказала на пресс-конференции представитель ЕК Мина Андреева.

Результаты голосования в ЕП не означают, что Плумб и Трочани сразу вычеркнуты из списка кандидатов. Возможно, сторонам удастся урегулировать этот «конфликт интересов», и тогда их кандидатуры будут одобрены. Если же нет, то в этом случае фон дер Ляйен должна будет представить новых кандидатов от этих стран.

Читайте также: Кабмин обнародовал план превращения Украины в «страну в смартфоне»

В новой ЕК будет 27 еврокомиссаров — по одному от каждой из стран ЕС, за исключением Великобритании, которая должна покинуть сообщество до 31 октября, то есть до начала работы новой ЕК. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель. Только назначения самой фон дер Ляйен и Борреля являются окончательными, кандидатуры остальных еврокомиссаров может отклонить ЕП.

ЕК, Европарламент
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 сентября 2019
Воскресенье, 29 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016