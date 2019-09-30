Европарламент «прокатил» кандидатов от Венгрии и Румынии в новый состав Еврокомиссии

Депутаты Европарламента отклонили кандидатов от Румынии и Венгрии — Роване Плумб и Ласло Трочани — на посты в новом составе Еврокомиссии (ЕК) из-за «конфликта интересов». Голосование законодателей состоялось в понедельник в ЕП в Брюсселе, где начались слушания кандидатов на посты еврокомиссаров, передает ТАСС.

«Члены Европарламента подтвердили своими голосами, что оба кандидата на посты еврокомиссаров не могут выполнять свои функции из-за конфликта интересов», — объявил депутат Манон Обри.

Назначенный председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 10 сентября обнародовала новый состав этого органа, который должен начать работу 1 ноября. Так, румынка претендовала на пост еврокомиссара по транспорту, а бывший венгерский министр юстиции должен был заниматься расширением и политикой соседства ЕС. Теперь, когда депутаты отклонили их кандидатуры, фон дер Ляйен должна вместе с главой ЕП Давидом Сассоли «найти выход», пояснили в ЕК.

«Назначенный председатель ЕК фон дер Ляйен теперь ждет письма от президента ЕП с решением об отклонении кандидатов и рекомендациями. И на этом основании она определит дальнейшие шаги», — рассказала на пресс-конференции представитель ЕК Мина Андреева.

Результаты голосования в ЕП не означают, что Плумб и Трочани сразу вычеркнуты из списка кандидатов. Возможно, сторонам удастся урегулировать этот «конфликт интересов», и тогда их кандидатуры будут одобрены. Если же нет, то в этом случае фон дер Ляйен должна будет представить новых кандидатов от этих стран.

В новой ЕК будет 27 еврокомиссаров — по одному от каждой из стран ЕС, за исключением Великобритании, которая должна покинуть сообщество до 31 октября, то есть до начала работы новой ЕК. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель. Только назначения самой фон дер Ляйен и Борреля являются окончательными, кандидатуры остальных еврокомиссаров может отклонить ЕП.