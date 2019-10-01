С сегодняшнего дня нельзя расплатится мелкими монетами

С сегодняшнего дня, 1 октября, украинцы не смогут использовать монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 копеек для расчетов наличностью в связи с изъятием этих монет из обращения.
Эти монеты можно будет обменять бесплатно в течение трех лет: до 30 сентября 2020 года — во всех отделениях украинских банков, до 30 сентября 2022 года — в Национальном банке и отделениях «Ощадбанка», «ПриватБанка» и «Райффайзен Банка Аваль».
По информации регулятора, изъятые из оборота монеты будут утилизированы путем уничтожения изображения и переплавки.
Для упрощения наличных расчетов в НБУ рекомендовали использовать округление суммы покупки в чеке.
Кроме того, в НБУ напомнили о постепенном изъятии из обращения монет номиналом 25 копеек, но эти монеты пока остаются законным средством платежа.
Напомним, что Национальный банк в июне текущего года принял решение с 1 октября вывести из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Кроме того, с 25 октября Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысячу гривен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016