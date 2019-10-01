С сегодняшнего дня нельзя расплатится мелкими монетами

С сегодняшнего дня, 1 октября, украинцы не смогут использовать монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 копеек для расчетов наличностью в связи с изъятием этих монет из обращения.

Эти монеты можно будет обменять бесплатно в течение трех лет: до 30 сентября 2020 года — во всех отделениях украинских банков, до 30 сентября 2022 года — в Национальном банке и отделениях «Ощадбанка», «ПриватБанка» и «Райффайзен Банка Аваль».

По информации регулятора, изъятые из оборота монеты будут утилизированы путем уничтожения изображения и переплавки.

Для упрощения наличных расчетов в НБУ рекомендовали использовать округление суммы покупки в чеке.

Кроме того, в НБУ напомнили о постепенном изъятии из обращения монет номиналом 25 копеек, но эти монеты пока остаются законным средством платежа.

Напомним, что Национальный банк в июне текущего года принял решение с 1 октября вывести из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Кроме того, с 25 октября Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысячу гривен.