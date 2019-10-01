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S&P 500 показал рекордный рост с 1997 года

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S&P 500 показал рекордный рост с 1997 года

Индекс S&P 500 по итогам трех кварталов текущего года показал рост на 19%, что стало наилучшим показателем за последние 22 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Рост в этом году связан с крупными акциями как по облигациям, так и по товарам», — отмечает газета.

По данным издания, индекс показал скоромное повышение в третьем квартале, которое составило 1,2%. При этом в настоящее время S&P 500 находится всего в 1,6% ниже исторического максимума, который был установлен 26 июля.

«Третий квартал завершился на относительно спокойной ноте. Индекс S&P 500 вырос на 0,5% до 2976,74 в понедельник», — говорится в материале.

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Как отмечает WSJ, хотя в последнее время движение акций в США стало более приглушенным, многие опасаются повторения сценария прошлого года, когда S&P 500 достиг максимума в конце сентября, а затем упал почти на 20% в течение следующих трех месяцев.

фондовый рынок, S&P 500
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