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Huawei уже начал работать над технологией 6G

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Huawei уже начал работать над технологией 6G

Сейчас только начинается процесс активного внедрения связи 5G, но телекоммуникационные гиганты уже работают над связью следующего поколения. В частности, главный исполнительный директор Huawei Рен Женгфей заявил, что в его компании уже ведутся исследования в сфере 6G.

Он отметил, что Huawei параллельно работает над стандартами 5G и 6G. Тем не менее, «разработка 6G» всё ещё находится на «ранней стадии», и до того, как этот стандарт станет коммерчески доступным, предстоит ещё «долгий путь». По его словам, до начала полноценного использования этой технологии может пройти ещё более 10 лет, передает itc.ua.

Пока что 5G рассматривается как следующее поколение телекоммуникаций. Скорости передачи данных, которые предлагает этот стандарт связи, станут основой для самоуправляемых автомобилей и критического управления удалёнными устройствами, такими как тяжелая техника. На данный момент лишь в нескольких странах началось внедрение связи 5G, таких как Великобритания и Южная Корея.

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Глава Huawei заявил, что прежде чем связь 6G станет реальностью, отрасли необходимо установить стандарты, на формирование которых могут уйти годы. Кроме того, до сих пор неясно, каковы будут варианты использования и применения этой технологии.

6G
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