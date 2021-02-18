Apple начала набирать сотрудников для разработки технологий 6G

Apple начала нанимать сотрудников для работы над системами сотовой связи шестого поколения 6G, сообщил Bloomberg. На прошлой неделе компания разместила объявления о поиске инженеров-исследователей для работы над беспроводными технологиями следующего поколения.

В объявлениях о вакансиях указаны должности в офисах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего, где компания работает над беспроводными технологиями и созданием микросхем. «У вас будет уникальная и полезная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple, — говорится в объявлении о вакансии. — В этой роли вы будете в центре передовой исследовательской группы, ответственной за создание революционных технологий сотовой связи следующего поколения в течение следующего десятилетия». Представители компании отказались от комментариев.

Стандарты и сроки для запуска сетей 6G все еще не определены, но некоторые аналитики говорят, что технология может обеспечить скорость соединения более чем в 100 раз выше, чем 5G, пишет Bloomberg. При этом эксперты отрасли ожидают, что сети связи шестого поколения будут развернуты не ранее 2030 года.

Первые iPhone с поддержкой стандарта связи последнего поколения 5G компания выпустила всего несколько месяцев назад — в октябре 2020 года. Тогда, чтобы успеть интегрировать 5G, Apple пришлось урегулировать лицензионный спор с производителем микросхем Qualcomm. Для этого компания выплатила $4,5 млрд отступных. Сейчас, по мнению Bloomberg, Apple хочет участвовать в самых ранних этапах разработки новой технологии.

Объявления о вакансиях инженеров-исследователей беспроводных систем — это еще один сигнал о стремлении Apple к развитию собственных технологий. Компания уже разработала основные процессоры для iPhone, iPad и Mac. Она также активизировала работу над экранами, технологиями камер, беспроводными чипами для наушников AirPods и часов Apple Watch.