В Иране брат президента получил пять лет тюрьмы за коррупцию

Иранский суд приговорил Хуссейна Ферейдуна, младшего брата президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает новостное агентство Fars со ссылкой на представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили.
«В результате рассмотрения апелляции Хуссейн Ферейдун приговорен к пяти годам тюрьмы», — передает его слова Fars. Представитель отметил, что суд пока рассмотрел не все обвинения, но деталей не раскрыл.
В мае иранский суд приговорил Ферейдуна к заключению из-за обвинений в коррупции. Он не признал свою вину и собирался обжаловать решение суда. До обжалования приговора срок, назначенный Ферейдуну, не был определен.
Брат Роухани был арестован в июле 2017 года. По информации следствия, Ферейдун имел отношение к ряду коррупционных финансовых схем, в частности, он был причастен к завышению зарплат руководству государственной страховой компании.
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