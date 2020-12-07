Nokia займется созданием сетей 6G в Европе

Финская телекоммуникационная компания Nokia возглавит европейский проект Hexa-X, направленный на развитие систем мобильной связи шестого поколения (6G). Об этом компания сообщила в понедельник.

Проект, уточнили в Nokia, включает в себя «создание сценариев использования 6G и разработку фундаментальных технологий» для этих сетей. Ранее проект, добавили там, получил финансирование от Еврокомиссии.

«Nokia ожидает, что коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году, в соответствии с обычным десятилетним циклом между созданием сетей нового поколения», — подчеркнули в компании.

В настоящее время Nokia активно занимается внедрением сетей 5G. В сентябре 2018 года мобильный оператор Telia вместе с Nokia запустила первую сеть 5G в финских городах Хельсинки, Вантаа и Оулу. В начале 2019 года началась коммерческая эксплуатация сети, охватившая уже 42 города, где проживает свыше 25% населения страны.

В ноябре 2020 года Nokia объявила о том, что ей, финскому мобильному оператору Elisa и производителю комплектующих для мобильных устройств Qualcomm Technologies удалось достичь самых высоких в мире скоростей 5G в коммерческой сети в Финляндии — впервые скорость составила 8 гигабит в секунду для одновременно подключенных к сети двух смартфонов, работающих на технологии миллиметровых волн 5G mmWave.