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Зеленский прокомментировал подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

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Зеленский прокомментировал подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как работает так называемая «формула Штайнмайера» и почему ее не следует бояться.

«Что означает эта формула? Это на самом деле 1-2 предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там (на территориях ОРДЛО — Ред.) состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет», — сказал Зеленский на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник, комментируя подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера»

Зеленский заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который и будет содержать положения «формулы Штайнмайера».

«„Формула Штайнмайера“ должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет», — сказал он.

Кроме того Зеленский заверил, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные.

«Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные», — сказал он.

В то же время он считает, что подписанием документа были сняты все препятствия для встречи лидеров стран «нормандской четверки» и в ближайшее время состоится саммит.

«Сегодня мы устранили последние препятствия на пути проведения саммита „нормандской четверки“. Думаю, в ближайшее время мы будем знать эту дату», — заявил Зеленский.

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Также президент заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области.

«Была достигнута договоренность о начале разведения войск — я всех поздравляю с началом, очень верим в это — разведении войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является — вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск», — сказал Зеленский на брифинге.

Владимир Зеленский, формула Штайнмайера
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Вторник, 1 октября 2019
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