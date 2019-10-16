Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил во время визита в Латвию, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам президента, это возможно после обсуждения в нормандском формате, когда все стороны поддержат прекращение военных действий.
«Формулу Штайнмайера» регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Он действует до 31 декабря 2019 года. «Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся как мы регулируем дальше. Если все стороны, и российская сторона, хочет остановить эту страшную трагедию, эту войну, если мы об этом договоримся мы будем говорить об имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе. Закон об особом статусе мы будем обсуждать в парламенте. Пока рано говорить об этих шагах. Первые шаги это прекращение огня, обмен пленными«, — сообщил Зеленский.
Президент отметил, что дальнейшие шаги по имплементации возможны после разведения войск на Донбассе.
«В направлении обмена пленными у нас есть определенные результаты. первый шаг сделан. Второй шаг — это разведение. Если 7 дней тишины, если все мы будем готовы к разведению, не только наша сторона, тогда будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать», — сказал Зеленский.
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