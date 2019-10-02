Зеленский встретился с главами всех фракций и отдельно со «слугами»

Президент Украины Владимир Зеленский утром 2 октября встретился с председателями депутатских фракций парламента.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сообщил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«С другими фракциями, лидерами фракций он встретился. Это было утром... Председатели других фракций попросили, в том числе, встретиться с их депутатами, — мы это, я думаю, сделаем, — сказал Арахамия.

Политик уточнил, что встреча проходила в закрытом режиме.

«После того как переговорная группа из Минска вернулась, в обществе начали разгонять фальсифицированную информацию. Поэтому обратились сами к президенту, чтобы мы встретились в закрытом формате с председателями фракций всех политических партий, чтобы люди просто услышали, что нет никакой измены и как дальше двигаться. После встречи в закрытом формате мы потом президента попросили, чтобы он для нашей фракции также провел небольшое разъяснение для того, чтобы мы сняли этот вопрос вообще с повестки дня», — добавил Арахамия.

«Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И все нормально. „Зрады“ нет даже на один процент», — сказал он журналистам.

Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание парламента в среду почти на час позже, чем это предусмотрено регламентом.

Причиной несвоевременного начала заседания парламента стало закрытое заседание фракции «Слуга народа» с президентом Владимиром Зеленским.

Члены фракции «Слуга народа» перед заседанием сообщали, что президент на встрече должен разъяснить парламентариям подробности «формулы Штайнмайера», которая была согласована накануне.

После заседания член фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил журналистам, что Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» обсуждал с депутатами вопросы повестки дня и усилия, направленные на достижение мира.