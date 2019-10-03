Джулиани контактировал с Манафортом по вопросу вмешательства Украины в выборы в США

Личный адвокат президента США Руди Джулиани в течение последних месяцев несколько раз контактировал с заключенным экс-главой президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом через адвоката в федеральной тюрьме.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Washington Post.
«Джулиани связался с Манафортом для получения информации о теории Джулиани, что Украина поддерживала Хиллари Клинтон в ее неудачной президентской гонке 2016 года против президента Трампа», — говорится в публикации.
Джулиани считает, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года с помощью временного сотрудника Демократической партии. Кроме того, в своей теории адвокат Трампа заявляет, что материалы о Манафорта были поддельные и опубликованы, чтобы стимулировать начало расследования против него в США.
Издание The Hill обратилось к адвокату Джулиани за комментариями относительно данной информации.
Напомним, что Пол Манафорт стал субъектом расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Во время следствия были выявлены нарушения закона со стороны Манафорта, в частности финансовые махинации, уклонение от уплаты налогов, скрытая лоббистская деятельность, давление на других свидетелей и тому подобное.
13 марта Суд округа Колумбия вынес приговор Манафорту в виде заключения на срок 43 месяца — в дополнение к 47 месяцам, к которым его приговорил ранее окружной суд штата Вирджиния.
В апреле Манафорта перевели в тюрьму строгого режима в американском штате Пенсильвания.
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