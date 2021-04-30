ФБР предупреждало Джулиани о том, что он стал целью спецоперации России

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупреждало в 2019 году бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и близкого сторонника экс-главы государства в Сенате Конгресса Рона Джонсона (республиканец от штата Висконсин) о том, что они стали целью операции России, направленной на вмешательство в президентские выборы, которые прошли в стране в 2020 году. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в четверг на сайте газеты The Washington Post, которая ссылается на свои источники.

По их версии, российская операция по оказанию влияния была направлена на распространение в преддверии выборов ложной информации, призванной нанести политический ущерб нынешнему президенту США Джо Байдену, который в прошлом году был кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.

ФБР предупредило Джулиани, когда тот был активно вовлечен в кампанию по переизбранию республиканца Трампа и пытался найти в Украине негативную информацию о семье Байдена. Тем не менее экс-мэр Нью-Йорка Джулиани отправился в Киев, где встретился с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, которого США затем внесли в санкционный список за вмешательство в выборы. В американском министерстве финансов утверждали, что Деркач уже более десяти лет работает на российские спецслужбы.

В Украине Джулиани занимался съемками документального многосерийного фильма американской сети One America News Network. Лента была призвана подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрочить его шансы на переизбрание главой государства на выборах.

В среду сотрудники ФБР провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке. По данным газеты The New York Times, он был связан с расследованием лоббистской деятельности, которую юрист мог вести в Украине. В рамках обыска из квартиры были изъяты принадлежащие Джулиани электронные носители.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.