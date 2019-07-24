У Зеленского заметили прогресс в работе антикоррупционных органов

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка отмечает прогресс в работе антикоррупционных органов, по кадровым вопросам в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) и Государственном бюро расследований (ГБР) конкретной позиции пока нет.
«В настоящее время есть серьезный прогресс в их работе (антикоррупционных органов — Ред.) и, мне кажется, хорошая динамика, и этот прогресс будет увеличиваться», — сказал Рябошапка журналистам в среду в Киеве, говоря о работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Интерфакс-Украина.
«Что касается ГБР — время покажет», — добавил он.
Относительно директора ГБР Романа Трубы Рябошапка отметил: «Я не могу комментировать, будет ли он заменен и может ли быть заменен на другого человека».
Отвечая на вопрос о том, есть ли кандидаты на руководителя НАПК, замглавы ОП сказал: «У меня кандидатов нет, у Офиса — нет, у президента — нет и не может быть, конкурс покажет».
Он добавил: «Конечно, обязательно будет конкурс, с привлечением международных экспертов».
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