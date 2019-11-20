Прокуратура добавила еще одно обвинение собственнику «Бурисмы» Злочевскому

Подозрение собственнику «Бурисмы» (Burisma Holdings), экс-министру экологии Николаю Злочевскому было расширено, добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах, при этом расследование вновь приостановлено в связи с его розыском, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
«В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском (Злочевского — Ред.), производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено», — сказал Рябошапка на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Генпрокурор пояснил, что, другими словами, в деле фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения Злочевскому.
Рябошапка уточнил, что в подозрении добавилась статья о расхищении госсредств в особо крупных размерах.
Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).
Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.
1 февраля 2018 года в СМИ появилась информация, что Злочевский вернулся в Украину.
В октябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании «Бурисма», в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший в свое время пост в совете директоров украинской газовой компании.
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