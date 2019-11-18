ГПУ начала работу над проектом подозрения Порошенко и представления в Раду

Проект подозрения экс-президенту Петру Порошенко и представление в Верховную Раду на снятие с него депутатской неприкосновенности сейчас изучаются в подразделениях ГПУ.
Соответствующий видеокомментарий генерального прокурора Руслана Рябошапки размещен на Youtube-канале ГПУ.
«В связи с резонансной информацией Госбюро расследований о том, что они передали в ГПУ проект подозрения и проект представления о снятии депутатской неприкосновенности в отношении одного из бывших президентов Украины, мы должны сообщить, что действительно у нас в Генпрокуратуре эти материалы есть. Они сейчас изучаются соответствующими структурными подразделениями и в ближайшее время, как только они завершат свою работу, сделают мне доклад — соответствующее процессуальное решение будет принято», — сказал Рябошапка.
Генпрокурор заверил, что общество будет проинформировано о проектах этих двух процессуальных документов. «Работает по меньшей мере два подразделения — один тот, который сопровождает, скажем так, ГБР, другой — это юридическое подразделение, поскольку мы проверяем, насколько этот проект представления соответствует требованиям регламента ВР», — объяснил он.
«Я думаю, что в течение нескольких недель у нас будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения. Не исключаю, что нам придется, возможно, с коллегами из ГБР, кое-что поправить для того, чтобы это представление было действительно обоснованным и чтобы к нему не было никаких замечаний в парламенте», — уточнил Рябошапка.
На вопрос, в чем суть этого подозрения, генпрокурор ответил, что он сейчас не хотел бы углубляться в содержание этого процессуального документа, «поскольку это подозрение может несколько меняться, возможно, изменится квалификация, возможно, ещё некоторые моменты будут дорабатываться, — поэтому пока рано об этом говорить».
Как сообщалось, ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Петру Порошенко.
Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины.
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