В США нашли второго свидетеля в деле о беседе Трампа с Зеленским

Второй сотрудник американской разведки может дать показания по делу о попытке президента Дональда Трампа заставить украинские власти возобновить дело в отношении его оппонента из Демократической партии Джо Байдена. Газета New York Times утверждает, что у этого осведомителя есть более точная информация по этому делу, чем у первого свидетеля, предоставившего сведения членам Совета национальной безопасности.
Известно, что новый свидетель уже общался с генеральным инспектором разведсообщества США Майклом Аткинсоном и заявил последнему, что имеющиеся у него сведения базируются на разговорах с целым рядом чиновников Белого дома. При этом пока неизвестно, что именно нового осведомитель рассказал Аткинсону.
Личность первого осведомителя до сих пор не называется. Предполагается, что он является сотрудником ЦРУ. В администрации Дональда Трампа при этом указывают, что свидетель располагает лишь информацией, полученной из третьих рук и требуют указать, кто именно является первоисточником.
Утверждения, что Трамп пытался оказать давление на Зеленского в связи с расследованием в отношении сына Байдена стала поводом для его оппонентов начать процедуру импичмента. Якобы он требовал возобновить уголовное дело, пообещав Киеву в ответ военную помощь.
В Белом доме в ответ опубликовали стенограмму разговора с президентом Украины. Согласно представленной расшифровке, Трамп действительно говорил о деле Байдена-младшего, однако вопрос возобновления военной помощи не упоминался.
В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что обнародованная информация не снимает с Трампа ответственности и демократы продолжат процедуру импичмента.
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