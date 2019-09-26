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Трамп считает, что демократы пытаются уничтожить Республиканскую партию

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Трамп считает, что демократы пытаются уничтожить Республиканскую партию

Президент США Дональд Трамп на фоне запуска процедуры его импичмента заявил в четверг, что представители американской Демократической партии хотят уничтожить конкурирующую с ней Республиканскую. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

«Демократы пытаются разрушить Республиканскую партию и все, что она отстаивает. Держитесь вместе..., упорно сражайтесь, республиканцы. На кону — наша страна!» — написал Трамп.

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Президент разместил запись после того, как спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки на Трампа в связи с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп, импичмент, политика Трампа
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Четверг, 26 сентября 2019
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