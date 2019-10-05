В «Слуге народа» хотят провести местные выборы по мажоритарной системе

В парламентской фракции «Слуга народа» считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве — по пропорциональной с открытыми списками.

«На местном (уровне — Ред.) мы хотим мажоритарку, кроме Киева», — сказал первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.

При этом в «Слуге народа» считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.