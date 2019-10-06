Пресс-секретарь Зеленского пожаловалась на травлю

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что подверглась травле после инцидента с журналистом, которого она оттолкнула от президента.

В интервью Bihus.info Мендель рассказала, что неизвестные принесли к зданию Офиса президента ошейник и намордник.

«Началась какая-то манипуляция. Начали говорить, будто я кого-то домогалась. Когда мы говорим о вопросах свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля», — заявила пресс-секретарь президента.

Чиновница добавила, что лично общалась с журналистом, однако тот не высказал никаких претензий и не просил извинений.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Она объяснила свои действия тем, что журналист нарушал «личное пространство» президента.