Пресс-секретарь Зеленского пожаловалась на травлю

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что подверглась травле после инцидента с журналистом, которого она оттолкнула от президента.
В интервью Bihus.info Мендель рассказала, что неизвестные принесли к зданию Офиса президента ошейник и намордник.
«Началась какая-то манипуляция. Начали говорить, будто я кого-то домогалась. Когда мы говорим о вопросах свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля», — заявила пресс-секретарь президента.
Чиновница добавила, что лично общалась с журналистом, однако тот не высказал никаких претензий и не просил извинений.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Она объяснила свои действия тем, что журналист нарушал «личное пространство» президента.
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