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Израиль собирается подписать «исторический пакт» с арабскими странами

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Израиль собирается подписать «исторический пакт» с арабскими странами

Глава израильского МИДа Исраэль Кац подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Иерусалим выступил с инициативой подписания пакта о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Об этом он написал в Twitter.

«В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений», — заявил он.

По словам Каца, он представил соответствующую программу министрам иностранных дел арабских стран и спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту в рамках прошедшей в сентябре в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О проработке Иерусалимом подписания такого соглашения накануне сообщали израильские СМИ. По их данным, в нем говорится о продвижении общих интересов в контексте угрозы, исходящей от Ирана. Кроме того, в нем прописана возможность сотрудничества в борьбе с терроризмом и продвижении экономических интересов.

Пакт составлен в соответствии с принципами международного права, отмечает The Times of Israel, назвав возможное соглашение историческим. При этом газета сообщает, что оно не может быть заключено до тех пор, пока не будет разрешен конфликт между Израилем и Палестиной.

После начала мирного процесса на Ближнем Востоке и подписания так называемых соглашений «Осло» и «Осло-2» в середине 1990-х годов, касающихся урегулирования израильско-палестинского конфликта, арабские страны Персидкого залива впервые с 1948 года, когда Израиль провозгласил независимость, проявили интерес к установлению двусторонних отношений с еврейским государством. Первоначальные контакты повлекли за собой серию взаимных визитов высокопоставленных официальных лиц. Затем израильтяне открыли несколько дипломатических представительств, в частности в Омане и Катаре.

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Сейчас у Израиля установлены отношения с 163 странами, включая двух соседей по региону — Египет и Иорданию. Не признает либо не имеет отношений со страной 31 член ООН, включая Алжир, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Ливан, Ливию, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, ОАЭ, Йемен. Израильтянам по закону запрещено посещать Иран, Сирию, Ливан, Ирак, Саудовскую Аравию и Йемен.

Израиль, Ближний Восток
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