Блинкен едет на Ближний Восток для проверки соблюдения перемирия в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая, чтобы проследить за усилиями по соблюдению перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком работы Блинкена.
Официальные лица США, Израиля и Палестины не опубликовали полный график поездки Блинкена. Госдепартамент анонсировал визит госсекретаря США, отметив, что он «обсудит меры по восстановлению и совместной работе над созданием лучшего будущего для израильтян и палестинцев».
Источник дополнительно сообщил, что в планах госсекретаря посещение Египта, который был посредником в установлении перемирия, а также визит в Иорданию.
С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 по Киеву. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.
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