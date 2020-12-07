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Байден сохранит лишь один пункт из всей внешней политики Трампа

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Байден сохранит лишь один пункт из всей внешней политики Трампа

Расширение «Авраамовых соглашений» между Израилем и арабскими государствами и урегулирование палестино-израильского конфликта являются единственными внешнеполитическими инициативами действующего главы Белого дома Дональда Трампа, которые намерен сохранить Джозеф Байден, победивший, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, в президентских выборах в США. Об этом сообщил вечером в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники в команде демократа.

«Вероятно, это единственная внешнеполитическая инициатива Трампа, о которой Байден высказывался в позитивном ключе», — приводит Axios слова одного из советников Байдена.

По данным портала, развитие инициативы Трампа по нормализации отношений Израиля с арабскими странами может способствовать налаживанию отношений администрации Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидерами стран Персидского залива. В сообщении отмечается, что заключение дополнительных соглашений о нормализации, вероятно, будет использовано, чтобы побудить власти еврейского государства придерживаться принципа «два государства для двух народов» в вопросе отношений с Палестиной. При этом, по сведениям источников портала, команда Байдена не считает, что на данный момент созрели условия, необходимые для полномасштабного урегулирования противоречий между Израилем и Палестиной, речь идет в первую очередь о сохранении перспективы такой нормализации.

Кроме того, израильские источники Axios утверждают, что нормализовать отношения с Израилем при демократической администрации, возможно, захочет Саудовская Аравия. По их информации, Эр-Рияд может таким образом попытаться улучшить отношения с командой Байдена и избежать потенциальных конфликтов по вопросу о правах человека в королевстве.

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15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации связей с Бахрейном и ОАЭ, что Нетаньяху назвал тогда же «поворотным моментом в истории», который «в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту». Трехстороннюю сделку Израиля с ОАЭ и Бахрейном окрестили «Авраамовыми соглашениями» в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей.

Ближний Восток, Джо Байден
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