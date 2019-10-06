Ученые назвали регионы, наиболее безопасные в случае апокалипсиса

Названы лучшие на планете потенциальные острова-убежища: это места, предположительно способные лучше всего обеспечить долгосрочное выживание человечества в случае катастрофической глобальной пандемии какой-либо инфекции или других угроз человеческому роду. Работу новозеландских исследователей Мэтта Бойда и Ника Уилсона публикует портал Science Alert.

Возможность угрозы исчезновения человечества может казаться чем-то из сценария фантастических фильмов, однако, предупреждают авторы исследования, такая опасность, хоть и не является непосредственной угрозой, вполне реальна. В частности, благодаря открытиям в биотехнологии генно-инженерная пандемия может угрожать существованию человека как вида.

При этом переносчики заболевания могут легко обходить сухопутные границы, однако изолированный самодостаточный остров может стать местом обитания технологически продвинутого населения, которое может заново заселить Землю после такой катастрофы.

Для своего рейтинга возможных убежищ исследователи не рассматривали маленькие острова — их небольшое население, не обладающее широким спектром экспертов в области технологий, было бы неспособно эффективно восстановить и воспроизвести современную технологическую цивилизацию. С учетом этого рассматривались только независимые суверенные государства, официально признанные ООН, без сухопутных границ или мостов, соединяющих их с другими странами, и имеющие население свыше 250 тысяч человек.

Также принимались во внимание другие факторы, способствующие превращению островного государства в эффективное убежище в случае апокалипсиса: характеристики населения, географическое расположение, наличие природных ресурсов, политические и социальные характеристики общества.

Результатом работы ученых стал список из 20 возможных островов-убежищ, выстроенных по рейтингу от 0 до 1. Наиболее выделяются на фоне остальных три из них: Австралия с общим рейтингом в 0,71, Новая Зеландия — 0,68, и Исландия — 0,64. Они, по мнению авторов, вероятнее всего обладают требуемыми характеристиками, чтобы стать эффективным убежищем в случае катастрофической глобальной пандемии, на базе которого может быть успешно воссоздано крупное технологически продвинутое общество.