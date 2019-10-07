Наведение порядка на рынке янтаря станет позитивным сигналом для запуска рынка земли, – эксперт

Наведение порядка и формирование четких правил функционирования рынка янтаря в Украине, будет иметь важное значение для запуска наиболее масштабной реформы президента Зеленского – создания цивилизованного рынка земли, считает адвокат Константин Кривопуст.
По словам эксперта, несмотря на то, что рынок янтаря и рынок земли, это проблемы разного масштаба, они, при этом, имеют много общего. Оба рынка, несмотря на юридические ограничения, уже не первый год успешно функционируют в «тени» и имеют своих бенефициаров, которых вполне устраивает нынешнее положение дел. Оба этих рынка построены на использовании естественных ресурсов и общественной собственности, но приносят минимальную пользу бюджетам всех уровней. У идеи открытия этих рынков и создания для них цивилизованных правил игры, есть немало скептиков и критиков среди политиков и обычных граждан.
Регистрация законопроекта президента Украины Владимира Зеленского №2059 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины» - это, фактически, первая серьезная попытка системного решения «янтарной проблемы». До Зеленского президенты обычно ограничивались устными призывами к силовикам остановить этот беспредел.
После принятия законопроекта многое будет зависеть от создания реальных механизмов функционирования этого рынка. И если такую работу Президента и Правительства общество оценит как приносящие экономический эффект и не нарушающие принципов социальной справедливости – это даст уникальный шанс к непопулистскому решению «земельного вопроса», считает Константин Кривопуст.
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