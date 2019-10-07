Войти
Разведение сил на Донбассе не началось из-за обстрелов
резонанс
Разведение сил на Донбассе не началось из-за обстрелов
Разумков назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
мирный процесс
Разумков назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Наведение порядка на рынке янтаря станет позитивным сигналом для запуска рынка земли, – эксперт

326
Наведение порядка на рынке янтаря станет позитивным сигналом для запуска рынка земли, – эксперт

Наведение порядка и формирование четких правил функционирования рынка янтаря в Украине, будет иметь важное значение для запуска наиболее масштабной реформы президента Зеленского – создания цивилизованного рынка земли, считает адвокат Константин Кривопуст.

По словам эксперта, несмотря на то, что рынок янтаря и рынок земли, это проблемы разного масштаба, они, при этом, имеют много общего. Оба рынка, несмотря на юридические ограничения, уже не первый год успешно функционируют в «тени» и имеют своих бенефициаров, которых вполне устраивает нынешнее положение дел. Оба этих рынка построены на использовании естественных ресурсов и общественной собственности, но приносят минимальную пользу бюджетам всех уровней. У идеи открытия этих рынков и создания для них цивилизованных правил игры, есть немало скептиков и критиков среди политиков и обычных граждан.

Регистрация законопроекта президента Украины Владимира Зеленского №2059 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины» - это, фактически, первая серьезная попытка системного решения «янтарной проблемы». До Зеленского президенты обычно ограничивались устными призывами к силовикам остановить этот беспредел.

Читайте также: Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

После принятия законопроекта многое будет зависеть от создания реальных механизмов функционирования этого рынка. И если такую работу Президента и Правительства общество оценит как приносящие экономический эффект и не нарушающие принципов социальной справедливости – это даст уникальный шанс к непопулистскому решению «земельного вопроса», считает Константин Кривопуст.

янтарь, Владимир Зеленский, Константин Кривопуст
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 октября 2019
Воскресенье, 6 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем…
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016